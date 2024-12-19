https://ria.ru/20241219/putin-1990133052.html
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых для России
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых для России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых для России
Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:51:00+03:00
2024-12-19T13:51:00+03:00
2024-12-19T14:06:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран."Вопрос чрезвычайно важный. Этот вопрос – один из ключевых вопросов для России. Не только для России, вы правильно сказали, что вопрос демографии является очень важным для очень многих стран мира", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Кроме того, Путин отметил, что во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%. "У нас в определенный период, несколько лет назад, он достигал 1,7%. К сожалению, он упал до уровня 1,41%. Конечно, это очень мало", - подчеркнул он.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о вопросах демографии
Путин обратился к главам регионов России, заявив, что их рабочий день должен начинаться и заканчиваться вопросом демографии
2024-12-19T13:51
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, ссср, владимир путин, сбер, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, СССР, Владимир Путин, Сбер, Общество
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых для России
Путин назвал демографический вопрос одним из ключевых для РФ и многих стран мира