https://ria.ru/20241219/putin-1990131616.html
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь
Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:47:00+03:00
мариуполь
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990129264_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_c75e1b5315b777f5a0389786be20b079.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Мариуполь вернулось уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что власти в регионе занимаются и продолжат заниматься дорогами, школами, социальными, медицинскими и культурными объектами.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://realty.ria.ru/20241219/bum-1990121883.html
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990129264_166:0:1687:1141_1920x0_80_0_0_cc9237ae090e3195568f3f75569e4e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь
Путин заявил, что минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь