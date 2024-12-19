Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990131616.html
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь
Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:47:00+03:00
2024-12-19T13:47:00+03:00
мариуполь
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990129264_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_c75e1b5315b777f5a0389786be20b079.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Мариуполь вернулось уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что власти в регионе занимаются и продолжат заниматься дорогами, школами, социальными, медицинскими и культурными объектами.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://realty.ria.ru/20241219/bum-1990121883.html
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990129264_166:0:1687:1141_1920x0_80_0_0_cc9237ae090e3195568f3f75569e4e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь

Путин заявил, что минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Мариуполь вернулось уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент отметил, что власти в регионе занимаются и продолжат заниматься дорогами, школами, социальными, медицинскими и культурными объектами.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин заявил о строительном буме в Мариуполе
13:30
 
МариупольРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала