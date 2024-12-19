https://ria.ru/20241219/putin-1990131616.html

Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь

Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, сколько человек вернулись в Мариуполь

Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:47:00+03:00

2024-12-19T13:47:00+03:00

2024-12-19T13:47:00+03:00

мариуполь

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минимум 300 тысяч человек уже вернулись в Мариуполь, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Мариуполь вернулось уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что власти в регионе занимаются и продолжат заниматься дорогами, школами, социальными, медицинскими и культурными объектами.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20241219/bum-1990121883.html

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мариуполь, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество