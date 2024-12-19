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Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова
Убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова – преступление, совершенное способом, опасным для многих, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:43:00+03:00
2024-12-19T13:43:00+03:00
2024-12-19T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова – преступление, совершенное способом, опасным для многих, заявил президент России Владимир Путин."Об убийстве генерала Кириллова... Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Путин также отметил, что режим в Киеве не однократно совершал такие террористические преступления в отношении многих граждан Российской Федерации.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Жительница соседнего дома рассказала РИА Новости, что ЧП случилось в районе 6.12 утра по московскому времени.ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта - гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин об убийстве генерала Кириллова
Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова: это теракт, совершенный способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно шел на такие преступления, от Запада ни разу не было осуждения подобным терактам, подчеркнул президент.
2024-12-19T13:43
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, узбекистан, европа, игорь кириллов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Узбекистан, Европа, Игорь Кириллов, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова
Путин: убийство генерала Кириллова совершено общеопасным способом