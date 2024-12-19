https://ria.ru/20241219/putin-1990128428.html

Путин рассказал об отношениях России с Сирией

Путин рассказал об отношениях России с Сирией - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал об отношениях России с Сирией

Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии и странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:40:00+03:00

2024-12-19T13:40:00+03:00

2024-12-19T14:02:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

сирия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии и странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сирия, владимир путин