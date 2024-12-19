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Путин рассказал об отношениях России с Сирией - РИА Новости, 19.12.2024
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13:40 19.12.2024 (обновлено: 14:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990128428.html
Путин рассказал об отношениях России с Сирией
Путин рассказал об отношениях России с Сирией - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал об отношениях России с Сирией
Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии и странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:40:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
сирия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии и странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сирия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Сирия, Владимир Путин
Путин рассказал об отношениях России с Сирией

Путин заявил, что Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии и странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияСирияВладимир Путин
 
 
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