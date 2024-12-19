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У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин

У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было наземных войск в Сирии, в этой стране есть только две военные базы. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было наземных войск в Сирии, в этой стране есть только две военные базы."У нас не было войск наземных в Сирии. Их просто там не было. Там две базы наши: военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, так называемых проиранских боевых соединений ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о ситуации в Сирии Путин о ситуации в Сирии 2024-12-19T13:38 true PT4M58S

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