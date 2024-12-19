https://ria.ru/20241219/putin-1990126234.html
У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин
У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было наземных войск в Сирии, в этой стране есть только две военные базы. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T13:38:00+03:00
2024-12-19T14:47:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbda01802515ea487a5596971694c20.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было наземных войск в Сирии, в этой стране есть только две военные базы."У нас не было войск наземных в Сирии. Их просто там не было. Там две базы наши: военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, так называемых проиранских боевых соединений ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8653eecce54655a7c71f52096de4b484.jpg
Путин о ситуации в Сирии
Путин о ситуации в Сирии
2024-12-19T13:38
true
PT4M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
У России не было наземных войск в Сирии, заявил Путин
Путин: у России не было наземных войск в Сирии, только военные базы