https://ria.ru/20241219/putin-1990125646.html

Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин

Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в Сирии - это не поражение России. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T14:46:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

сирия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990156669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbda01802515ea487a5596971694c20.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в Сирии - это не поражение России."Вам (западным журналистам и тем, кто платит им зарплату - ред.) хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/sirija-1990026137.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о ситуации в Сирии Путин о ситуации в Сирии 2024-12-19T13:37 true PT4M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сирия, владимир путин