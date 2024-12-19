https://ria.ru/20241219/putin-1990125646.html
Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин
Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в Сирии - это не поражение России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:37:00+03:00
2024-12-19T13:37:00+03:00
2024-12-19T14:46:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в Сирии - это не поражение России."Вам (западным журналистам и тем, кто платит им зарплату - ред.) хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о ситуации в Сирии
Путин о ситуации в Сирии
2024-12-19T13:37
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, сирия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Сирия, Владимир Путин
Происходящее в Сирии не является поражением России, заявил Путин
Путин заявил, что происходящее в Сирии не является поражением России