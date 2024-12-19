https://ria.ru/20241219/putin-1990124789.html
Россия мало от кого зависит, заявил Путин
Россия мало от кого зависит, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия мало от кого зависит, заявил Путин
Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:35:00+03:00
2024-12-19T13:35:00+03:00
2024-12-19T13:42:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Экономика
Россия мало от кого зависит, заявил Путин
Путин: Россия может уверенно держаться на ногах независимо от других