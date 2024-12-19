https://ria.ru/20241219/putin-1990124789.html

Россия мало от кого зависит, заявил Путин

Россия мало от кого зависит, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия мало от кого зависит, заявил Путин

Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:35:00+03:00

2024-12-19T13:35:00+03:00

2024-12-19T13:42:00+03:00

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990123286_0:0:2354:1325_1920x0_80_0_0_17c4bb6929573fb0175f2a8255607c82.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, экономика