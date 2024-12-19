https://ria.ru/20241219/putin-1990123999.html
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:33:00+03:00
2024-12-19T13:33:00+03:00
2024-12-19T13:40:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет."Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
Путин заявил, что не виделся с Трампом более четырех лет