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Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом - РИА Новости, 19.12.2024
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13:33 19.12.2024 (обновлено: 13:40 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990123999.html
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:33:00+03:00
2024-12-19T13:40:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет."Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США
Путин рассказал, когда последний раз виделся с Трампом

Путин заявил, что не виделся с Трампом более четырех лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом более четырех лет.
"Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинДональд ТрампВ миреРоссияСША
 
 
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