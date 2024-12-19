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Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
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13:33 19.12.2024 (обновлено: 13:58 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990123712.html
Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами
Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024
Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что не будет упущено время при ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:33:00+03:00
2024-12-19T13:58:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
керченский пролив
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что не будет упущено время при ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе."Нужно сейчас уже думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени на этапы. Первый этап: сейчас сделать все, чтобы не дать расползаться этому пятну. Второе, надо сделать все, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу… Очень рассчитываю, что время не будет упущено", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Президент уточнил, на месте работает группировка более 4 тысяч человек, при необходимости она может быть увеличена.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Керченский пролив, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами

Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий после ЧП с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что не будет упущено время при ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.
"Нужно сейчас уже думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени на этапы. Первый этап: сейчас сделать все, чтобы не дать расползаться этому пятну. Второе, надо сделать все, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу… Очень рассчитываю, что время не будет упущено", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент уточнил, на месте работает группировка более 4 тысяч человек, при необходимости она может быть увеличена.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияКерченский проливПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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