https://ria.ru/20241219/putin-1990123712.html

Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами

Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал не упускать время для ликвидации последствий ЧП с танкерами

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что не будет упущено время при ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. РИА Новости, 19.12.2024

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

керченский пролив

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что не будет упущено время при ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе."Нужно сейчас уже думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени на этапы. Первый этап: сейчас сделать все, чтобы не дать расползаться этому пятну. Второе, надо сделать все, чтобы убрать это топливо, которое появляется на берегу… Очень рассчитываю, что время не будет упущено", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Президент уточнил, на месте работает группировка более 4 тысяч человек, при необходимости она может быть увеличена.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, керченский пролив, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе