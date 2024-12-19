https://ria.ru/20241219/putin-1990119758.html

Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией

Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией

Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:27:00+03:00

2024-12-19T13:27:00+03:00

2024-12-19T14:09:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990093134_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ff5fa57446f72dd8393106417a465d51.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Есть недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ начал делать это летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", — сказал глава государства. Путин отметил, что правительство действует эффективно и делает очень много, но "было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, "думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса". По его словам, следовало бы принимать эти своевременные решения.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990089691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), прямая линия с владимиром путиным — 2024