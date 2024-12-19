https://ria.ru/20241219/putin-1990119758.html
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией
Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:27:00+03:00
2024-12-19T13:27:00+03:00
2024-12-19T14:09:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Есть недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ начал делать это летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", — сказал глава государства. Путин отметил, что правительство действует эффективно и делает очень много, но "было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, "думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса". По его словам, следовало бы принимать эти своевременные решения.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), прямая линия с владимиром путиным — 2024
Владимир Путин, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией
Путин признал недоработки ЦБ при сдерживании инфляции