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Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией - РИА Новости, 19.12.2024
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13:27 19.12.2024 (обновлено: 14:09 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990119758.html
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией
Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:27:00+03:00
2024-12-19T14:09:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Есть недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ начал делать это летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", — сказал глава государства. Путин отметил, что правительство действует эффективно и делает очень много, но "было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, "думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса". По его словам, следовало бы принимать эти своевременные решения.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), прямая линия с владимиром путиным — 2024
Владимир Путин, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о недоработках при борьбе с инфляцией

Путин признал недоработки ЦБ при сдерживании инфляции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Центробанк мог раньше начать использовать меры, не связанные с повышением ключевой ставки, для борьбы с инфляцией, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Есть недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. ЦБ начал делать это летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше", — сказал глава государства.

По данным Росстата, в ноябре инфляция в России составила 8,88% в годовом выражении. Это выше прогнозов Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на этот год. Согласно ожиданиям министерства, темпы роста потребительских цен в следующем году замедлятся до 4,5%, а Банк России прогнозирует инфляцию в 4,5-5%.

Путин отметил, что правительство действует эффективно и делает очень много, но "было бы неплохо поработать своевременно и в отраслевом разрезе, "думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса".
По его словам, следовало бы принимать эти своевременные решения.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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