https://ria.ru/20241219/putin-1990113620.html

Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы

Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:20:00+03:00

2024-12-19T13:20:00+03:00

2024-12-19T13:21:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России."Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, россия, владимир путин