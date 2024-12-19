https://ria.ru/20241219/putin-1990113620.html
Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы
Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:20:00+03:00
2024-12-19T13:20:00+03:00
2024-12-19T13:21:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России."Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, политика, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний в регионы
Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний и госорганов в регионы