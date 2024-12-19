https://ria.ru/20241219/putin-1990111962.html

Путин оценил темпы восстановления новых регионов

Путин оценил темпы восстановления новых регионов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил темпы восстановления новых регионов

Возрождение новых регионов идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:15:00+03:00

2024-12-19T13:15:00+03:00

2024-12-19T13:53:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990114492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46faf84d6608170ee80fdb6de8b48146.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возрождение новых регионов идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности, заявил президент России Владимир Путин."Налоговая база хорошая, возрождение (новых регионов - ред.) идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о восстановлении объектов в новых регионах России Путин поблагодарил всех причастных к восстановлению объектов в новых регионах и обозначил дальнейшие планы, подчеркнув, что это общегосударственная задача. 2024-12-19T13:15 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия