https://ria.ru/20241219/putin-1990111962.html
Путин оценил темпы восстановления новых регионов
Путин оценил темпы восстановления новых регионов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил темпы восстановления новых регионов
Возрождение новых регионов идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:15:00+03:00
2024-12-19T13:15:00+03:00
2024-12-19T13:53:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возрождение новых регионов идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности, заявил президент России Владимир Путин."Налоговая база хорошая, возрождение (новых регионов - ред.) идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин о восстановлении объектов в новых регионах России
Путин поблагодарил всех причастных к восстановлению объектов в новых регионах и обозначил дальнейшие планы, подчеркнув, что это общегосударственная задача.
2024-12-19T13:15
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин оценил темпы восстановления новых регионов
Путин заявил, что возрождение новых регионов идет хорошими темпами