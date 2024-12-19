https://ria.ru/20241219/putin-1990111133.html

Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины

Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины - РИА Новости, 19.12.2024

Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения Россией ядерной доктрины. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:12:00+03:00

2024-12-19T13:12:00+03:00

2024-12-19T13:12:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990093134_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ff5fa57446f72dd8393106417a465d51.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения Россией ядерной доктрины. "Я не знаю, как они поняли. Это надо у них спросить", - сказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства, отвечая на вопрос, правильно ли поняли на Западе сигнал касаемо изменений в ядерной доктрине. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990104304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024