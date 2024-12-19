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Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины - РИА Новости, 19.12.2024
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13:12 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990111133.html
Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины
Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины - РИА Новости, 19.12.2024
Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения Россией ядерной доктрины. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:12:00+03:00
2024-12-19T13:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения Россией ядерной доктрины. "Я не знаю, как они поняли. Это надо у них спросить", - сказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства, отвечая на вопрос, правильно ли поняли на Западе сигнал касаемо изменений в ядерной доктрине. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин не знает, правильно ли Запад понял изменение Россией ядерной доктрины

Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения ядерной доктрины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, правильно ли Запад понял изменения Россией ядерной доктрины.
"Я не знаю, как они поняли. Это надо у них спросить", - сказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства, отвечая на вопрос, правильно ли поняли на Западе сигнал касаемо изменений в ядерной доктрине.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
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РоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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