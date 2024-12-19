https://ria.ru/20241219/putin-1990110416.html

Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной

Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной - РИА Новости, 19.12.2024

Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной

Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:10:00+03:00

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2024-12-19T13:24:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

азовское море

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент России Владимир Путин."Есть очень хорошее, уже реализуемое начало темы. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок - 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/dorogi-1990112067.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, азовское море, россия, таганрог