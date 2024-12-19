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Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной - РИА Новости, 19.12.2024
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13:10 19.12.2024 (обновлено: 13:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990110416.html
Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной
Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной
Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:10:00+03:00
2024-12-19T13:24:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
азовское море
россия
таганрог
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент России Владимир Путин."Есть очень хорошее, уже реализуемое начало темы. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок - 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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азовское море
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, азовское море, россия, таганрог
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Азовское море, Россия, Таганрог
Путин пообещал сделать дорогу вокруг Азовского моря качественной

Путин заявил, что дорога вокруг Азовского моря будет как "Таврида"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как "Таврида" в Крыму, пообещал президент России Владимир Путин.
"Есть очень хорошее, уже реализуемое начало темы. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок - 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин пообещал восстановить всю дорожную сеть в новых регионах
13:15
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинАзовское мореРоссияТаганрог
 
 
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