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России хватит сил для восстановления исторических территорий, заявил Путин
России хватит сил для восстановления исторических территорий, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
России хватит сил для восстановления исторических территорий, заявил Путин
России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:09:00+03:00
2024-12-19T13:09:00+03:00
2024-12-19T13:21:00+03:00
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Хватит (сил и средств - ред.), даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий", - сказал лидер государства, отвечая на вопрос о том, хватит ли сил и средств восстановить возвращенные исторические территории.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность
Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Безопасность
России хватит сил для восстановления исторических территорий, заявил Путин
Путин: РФ хватит сил и средств, чтобы восстановить свои исторические территории