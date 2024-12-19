https://ria.ru/20241219/putin-1990102131.html

Путин: России есть с кем разговаривать на Украине

Путин: России есть с кем разговаривать на Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Путин: России есть с кем разговаривать на Украине

России есть с кем разговаривать на Украине, там много "наших ребят", которые желают вместе с РФ избавить свою страну от неонацистского режима, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T12:53:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России есть с кем разговаривать на Украине, там много "наших ребят", которые желают вместе с РФ избавить свою страну от неонацистского режима, заявил президент России Владимир Путин."Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие есть современные и ценные для нас решения. Когда я говорю "наших ребят", я говорю это без иронии. Нам есть, с кем разговаривать на Украине. Там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, украина, политика