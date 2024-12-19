https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html

Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области

Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области

Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:45:00+03:00

2024-12-19T12:45:00+03:00

2024-12-19T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин."Администрация (президента РФ - ред.) будет работать все праздники, будет встречаться с людьми и решать вопросы... Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/kursk-1990097860.html

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курская область, общество, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024