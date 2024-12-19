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Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 19.12.2024 (обновлено: 12:53 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области
Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:45:00+03:00
2024-12-19T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
общество
владимир путин
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин."Администрация (президента РФ - ред.) будет работать все праздники, будет встречаться с людьми и решать вопросы... Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/kursk-1990097860.html
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курская область, общество, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Общество, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области

Путин: пострадавшие жители Курской области получат все, что им причитается

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пострадавшие жители Курской области получат всё, что им причитается, заявил президент России Владимир Путин.
"Администрация (президента РФ - ред.) будет работать все праздники, будет встречаться с людьми и решать вопросы... Я понимаю, что в том, что происходит с вами, нет ничего хорошего. Люди несут тяжелые утраты, потери и бытовые неудобства, особенно связанные с детьми... Мы обязательно все сделаем, все восстановим. И все, кто нуждается в восстановлении жилья, будут удовлетворены. Все получат все, что причитается", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Путин о восстановлении пострадавших районов Курской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Все жилье, поврежденное в Курской области, восстановят, пообещал Путин
12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьОбществоВладимир ПутинРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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