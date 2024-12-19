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Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:41 19.12.2024 (обновлено: 13:11 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990096825.html
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T13:11:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют (ВСУ). Ребята воюют... Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может", - сказал Путин на прямой линии в ответ на вопрос жительницы, когда освободят Курскую область.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин

Путин заявил, что нет сомнений в освобождении Курской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят.
"Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют (ВСУ). Ребята воюют... Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может", - сказал Путин на прямой линии в ответ на вопрос жительницы, когда освободят Курскую область.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал о помощи пострадавшим жителям Курской области
12:45
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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