https://ria.ru/20241219/putin-1990096825.html

Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин

Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:41:00+03:00

2024-12-19T12:41:00+03:00

2024-12-19T13:11:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют (ВСУ). Ребята воюют... Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может", - сказал Путин на прямой линии в ответ на вопрос жительницы, когда освободят Курскую область.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990098175.html

курская область

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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024