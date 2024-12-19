https://ria.ru/20241219/putin-1990096825.html
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T12:41:00+03:00
2024-12-19T13:11:00+03:00
курская область
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владимир путин
вооруженные силы украины
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что Курскую область освободят."Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют (ВСУ). Ребята воюют... Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может", - сказал Путин на прямой линии в ответ на вопрос жительницы, когда освободят Курскую область.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил Путин
Путин заявил, что нет сомнений в освобождении Курской области