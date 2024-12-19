https://ria.ru/20241219/putin-1990095524.html

Возможности российских войск возрастают, заявил Путин

Возможности российских войск возрастают, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Возможности российских войск возрастают, заявил Путин

Возможности вооруженных сил России возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:40:00+03:00

2024-12-19T12:40:00+03:00

2024-12-19T12:41:00+03:00

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возможности вооруженных сил России возрастают, заявил президент РФ Владимир Путин."Возможности вооруженных сил возрастают", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, безопасность