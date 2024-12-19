https://ria.ru/20241219/putin-1990094548.html
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин
Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:38:00+03:00
2024-12-19T12:38:00+03:00
2024-12-19T13:04:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990090947_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_15149101d8bf716e56d10eabe0ce2f78.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть - каждый день", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990090947_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_75c1ccd89a14bf209cc2d7dd41864431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин
Путин: ВС России возвращают территорию квадратными километрами