https://ria.ru/20241219/putin-1990094548.html

ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин

ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин

Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:38:00+03:00

2024-12-19T12:38:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть - каждый день", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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