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ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 19.12.2024 (обновлено: 13:04 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990094548.html
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин
Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:38:00+03:00
2024-12-19T13:04:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть - каждый день", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин

Путин: ВС России возвращают территорию квадратными километрами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские войска возвращают территорию квадратными километрами ежедневно, движение идет по всей линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь идет о продвижении не на сто, двести, триста метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть - каждый день", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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