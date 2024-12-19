https://ria.ru/20241219/putin-1990093914.html

Бойцы сражаются на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Бойцы сражаются на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Бойцы сражаются на всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Бойцы в настоящий момент сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T12:37:00+03:00

2024-12-19T12:49:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бойцы в настоящий момент сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Второе: будем считать, что это знамя 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия