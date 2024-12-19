https://ria.ru/20241219/putin-1990092754.html
Путин пообещал проработать возрождение института внутренних войск в Осетии
Путин пообещал проработать возрождение института внутренних войск в Осетии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал проработать возрождение института внутренних войск в Осетии
Президент России Владимир Путин обещал проработать предложение возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:35:00+03:00
2024-12-19T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал проработать предложение возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск."Сеть училищ вообще военных, как посчитали военные специалисты, военные ведомства – она была переразмеренной – не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, как армия России была, сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу ряда обстоятельств - до полутора миллионов человек. Я не могу сейчас прямо сказать, да, мы сделаем завтра, но я вам обещаю, что мы это точно проработаем (возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск – ред.)", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференциейИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал проработать возрождение института внутренних войск в Осетии
Путин пообещал возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск