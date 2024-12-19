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Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:33 19.12.2024 (обновлено: 13:01 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990092093.html
Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин
Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин
Жители Северной Осетии всегда стояли на защите Родины, исполняли эту функцию блестяще, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жители Северной Осетии всегда стояли на защите Родины, исполняли эту функцию блестяще, заявил президент России Владимир Путин."Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей большой общей - к России. Всегда стояли на ее защите, исполняли эту функцию очень достойно, блестяще", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия
Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин

Путин: жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жители Северной Осетии всегда стояли на защите Родины, исполняли эту функцию блестяще, заявил президент России Владимир Путин.
"Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей большой общей - к России. Всегда стояли на ее защите, исполняли эту функцию очень достойно, блестяще", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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