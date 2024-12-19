https://ria.ru/20241219/putin-1990092093.html

Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин

Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Жители Северной Осетии всегда стояли на защите родины, заявил Путин

Жители Северной Осетии всегда стояли на защите Родины, исполняли эту функцию блестяще, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:33:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жители Северной Осетии всегда стояли на защите Родины, исполняли эту функцию блестяще, заявил президент России Владимир Путин."Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой Родине, и к нашей большой общей - к России. Всегда стояли на ее защите, исполняли эту функцию очень достойно, блестяще", - сказал глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия