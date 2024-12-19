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Россия справится с ростом цен, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:31 19.12.2024 (обновлено: 12:43 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990091384.html
Россия справится с ростом цен, заявил Путин
Россия справится с ростом цен, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия справится с ростом цен, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:31:00+03:00
2024-12-19T12:43:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться."Это вещь неприятная и плохая на самом деле – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, экономика, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия справится с ростом цен, заявил Путин

Путин: Россия может справиться с ростом цен

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться.
"Это вещь неприятная и плохая на самом деле – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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