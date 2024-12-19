https://ria.ru/20241219/putin-1990091384.html

Россия справится с ростом цен, заявил Путин

Россия справится с ростом цен, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия справится с ростом цен, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:31:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться."Это вещь неприятная и плохая на самом деле – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, экономика, владимир путин