https://ria.ru/20241219/putin-1990091384.html
Россия справится с ростом цен, заявил Путин
Россия справится с ростом цен, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия справится с ростом цен, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:31:00+03:00
2024-12-19T12:31:00+03:00
2024-12-19T12:43:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен – вещь плохая, но в целом выразил надежду, что страна может справиться."Это вещь неприятная и плохая на самом деле – рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, экономика, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия справится с ростом цен, заявил Путин
Путин: Россия может справиться с ростом цен