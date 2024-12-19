https://ria.ru/20241219/putin-1990090300.html
Правительство думает о будущем, заявил Путин
Правительство думает о будущем, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Правительство думает о будущем, заявил Путин
Российское правительство думает о будущем, формулирует цели развития, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:29:00+03:00
2024-12-19T12:29:00+03:00
2024-12-19T12:36:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российское правительство думает о будущем, формулирует цели развития, сообщил президент России Владимир Путин."Правительство… очень многое делает, когда думает о будущем. О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны… думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно. И правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные цели развития", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/pravitelstvo-1990090592.html
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин
Правительство думает о будущем, заявил Путин
Путин заявил, что правительство формулирует цели развития