Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал причины роста цен в России - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 19.12.2024 (обновлено: 13:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990089691.html
Путин назвал причины роста цен в России
Путин назвал причины роста цен в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал причины роста цен в России
Рост цен в России связан в том числе с урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:29:00+03:00
2024-12-19T13:02:00+03:00
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990087287_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_ac8f44eeda31ba5d4ec93955d5a11f8e.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рост цен в России связан в том числе с урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.В качестве первой причины глава государства отметил то, что потребление продуктов в России растет быстрее, чем их производство."Вторая объективная причина (роста цен - ред.) – это урожай. Третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты. И, конечно, в известной степени сказываются те ограничения внешние, санкции и так далее, они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику там и так далее", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Годовая инфляция в России, по данным Росстата, в ноябре составила 8,88% против 8,54% месяцем ранее. Цены на продовольственные товары в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 9,85%, а в месячном - на 2,33%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990087287_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_803b44d9a509fd554dc0bf54894c8022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин назвал причины роста цен в России

Путин: рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рост цен в России связан в том числе с урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.
В качестве первой причины глава государства отметил то, что потребление продуктов в России растет быстрее, чем их производство.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
"Вторая объективная причина (роста цен - ред.) – это урожай. Третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты. И, конечно, в известной степени сказываются те ограничения внешние, санкции и так далее, они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику там и так далее", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Годовая инфляция в России, по данным Росстата, в ноябре составила 8,88% против 8,54% месяцем ранее. Цены на продовольственные товары в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 9,85%, а в месячном - на 2,33%.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
ЭкономикаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала