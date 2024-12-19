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Путин назвал причины роста цен в России
Путин назвал причины роста цен в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал причины роста цен в России
Рост цен в России связан в том числе с урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:29:00+03:00
2024-12-19T12:29:00+03:00
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экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рост цен в России связан в том числе с урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.В качестве первой причины глава государства отметил то, что потребление продуктов в России растет быстрее, чем их производство."Вторая объективная причина (роста цен - ред.) – это урожай. Третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты. И, конечно, в известной степени сказываются те ограничения внешние, санкции и так далее, они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику там и так далее", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Годовая инфляция в России, по данным Росстата, в ноябре составила 8,88% против 8,54% месяцем ранее. Цены на продовольственные товары в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 9,85%, а в месячном - на 2,33%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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экономика, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин назвал причины роста цен в России
Путин: рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями