https://ria.ru/20241219/putin-1990088988.html
Путин объяснил рост цен в России
Путин объяснил рост цен в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин объяснил рост цен в России
Суверенитет является вещью, важной для любой страны, он должен быть в сердце, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:27:00+03:00
2024-12-19T12:27:00+03:00
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экономика
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суверенитет является вещью, важной для любой страны, он должен быть в сердце, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет - очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувство своей Родины и суверенитета. Ведь кто такие европейцы? Они прежде всего французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. А они стараются сгладить, зашлифовать, и это отражается на всем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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экономика, владимир путин, россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Экономика, Владимир Путин, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин объяснил рост цен в России
Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом