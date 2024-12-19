https://ria.ru/20241219/putin-1990087609.html

Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны

Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны

Суверенитет является вещью, важной для любой страны, он должен быть в сердце, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:23:00+03:00

2024-12-19T12:23:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суверенитет является вещью, важной для любой страны, он должен быть в сердце, заявил президент РФ Владимир Путин."Суверенитет - очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувство своей Родины и суверенитета. Ведь кто такие европейцы? Они прежде всего французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. А они стараются сгладить, зашлифовать, и это отражается на всем", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, политика