https://ria.ru/20241219/putin-1990085933.html

Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии

Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024

Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии

Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной при подготовке к прямой линии. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:20:00+03:00

2024-12-19T12:20:00+03:00

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владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

прямая линия с владимиром путиным — 2024

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной при подготовке к прямой линии."Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального Банка. Эльвира мне сказала, что уже 9,2-9,3% (инфляция - ред.)", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, центральный банк рф (цб рф), прямая линия с владимиром путиным — 2024, эльвира набиуллина, экономика