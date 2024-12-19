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Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии
Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной при подготовке к прямой линии. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:34:00+03:00
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общался с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной при подготовке к прямой линии."Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального Банка. Эльвира мне сказала, что уже 9,2-9,3% (инфляция - ред.)", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, центральный банк рф (цб рф), прямая линия с владимиром путиным — 2024, эльвира набиуллина, экономика
Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Эльвира Набиуллина, Экономика
Путин общался с главой ЦБ при подготовке к прямой линии
Путин рассказал, что общался с Набиуллиной при подготовке к прямой линии