Рейтинг@Mail.ru
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 19.12.2024 (обновлено: 12:32 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990085789.html
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин
России нельзя успокаиваться на достигнутых экономических результатах, несмотря на то, что европейская экономика "заснула", есть другие страны, которые двигаются РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:32:00+03:00
россия
в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
германия
япония
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989474051_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_e7bef7843b8392c5c865af6c63624476.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России нельзя успокаиваться на достигнутых экономических результатах, несмотря на то, что европейская экономика "заснула", есть другие страны, которые двигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин."Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но, понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития - они двигаются вперед. Да и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Германию и Японию, согласно данным Всемирного банка. И в 2022-2023 годах страна сохранила эту позицию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/rossiya-1990091647.html
россия
германия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989474051_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_55b38666595a738f56a0f8e459bf6734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, германия, япония, владимир путин
Россия, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Германия, Япония, Владимир Путин
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин

Путин: РФ нельзя успокаиваться, несмотря на то, что экономика Европы заснула

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России нельзя успокаиваться на достигнутых экономических результатах, несмотря на то, что европейская экономика "заснула", есть другие страны, которые двигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но, понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития - они двигаются вперед. Да и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Германию и Японию, согласно данным Всемирного банка. И в 2022-2023 годах страна сохранила эту позицию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Путин: Когда у нас все спокойно, нам скучно - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин прокомментировал ситуацию в России
12:32
 
РоссияВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ГерманияЯпонияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала