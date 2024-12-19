https://ria.ru/20241219/putin-1990085789.html
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин
России нельзя успокаиваться на достигнутых экономических результатах, несмотря на то, что европейская экономика "заснула", есть другие страны, которые двигаются РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:20:00+03:00
2024-12-19T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России нельзя успокаиваться на достигнутых экономических результатах, несмотря на то, что европейская экономика "заснула", есть другие страны, которые двигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин."Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но, понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития - они двигаются вперед. Да и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Германию и Японию, согласно данным Всемирного банка. И в 2022-2023 годах страна сохранила эту позицию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, германия, япония, владимир путин
Россия, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Германия, Япония, Владимир Путин
России нельзя успокаиваться из-за проблем в Европе, заявил Путин
Путин: РФ нельзя успокаиваться, несмотря на то, что экономика Европы заснула