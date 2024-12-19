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Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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12:17 19.12.2024 (обновлено: 12:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990084992.html
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин
За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:17:00+03:00
2024-12-19T12:47:00+03:00
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.&quot;За два года у нас рост экономики составил около восьми процентов. &lt;…&gt; В Штатах — пять-шесть процентов, в Еврозоне — один процент. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — ноль процентов, и судя по всему, и на следующий год будет ноль&quot;, — сказал он.По словам главы государства, ситуация в российской экономике стабильна — в прошлом году рост составил 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, даже и четыре процента.Тем не менее, отметил Путин, есть и проблемы, прежде всего инфляция. "Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5 процента, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель", — добавил Путин.Он напомнил, что международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе и на четвертое в мире по объему экономики по паритету покупательной способности. Первые строчки занимают Китай, США и Индия, а Россия еще в прошлом году обогнала Германию и в этом — Японию.Россия должна сохранить набранный темп, менять качество экономики, заключил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, германия, экономика
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Германия, Экономика
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин

Путин: за два года рост российской экономики составил около восьми процентов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖурналисты перед началом специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«

"За два года у нас рост экономики составил около восьми процентов. <…> В Штатах — пять-шесть процентов, в Еврозоне — один процент. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — ноль процентов, и судя по всему, и на следующий год будет ноль", — сказал он.

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По словам главы государства, ситуация в российской экономике стабильна — в прошлом году рост составил 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, даже и четыре процента.
Тем не менее, отметил Путин, есть и проблемы, прежде всего инфляция.
"Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5 процента, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель", — добавил Путин.
Он напомнил, что международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе и на четвертое в мире по объему экономики по паритету покупательной способности. Первые строчки занимают Китай, США и Индия, а Россия еще в прошлом году обогнала Германию и в этом — Японию.
Россия должна сохранить набранный темп, менять качество экономики, заключил президент.
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