https://ria.ru/20241219/putin-1990084992.html
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин
За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:17:00+03:00
2024-12-19T12:17:00+03:00
2024-12-19T12:47:00+03:00
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
германия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990083340_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_b8098728c921bbceb5db0840bc2aa2cf.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."За два года у нас рост экономики составил около восьми процентов. <…> В Штатах — пять-шесть процентов, в Еврозоне — один процент. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — ноль процентов, и судя по всему, и на следующий год будет ноль", — сказал он.По словам главы государства, ситуация в российской экономике стабильна — в прошлом году рост составил 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, даже и четыре процента.Тем не менее, отметил Путин, есть и проблемы, прежде всего инфляция. "Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5 процента, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель", — добавил Путин.Он напомнил, что международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе и на четвертое в мире по объему экономики по паритету покупательной способности. Первые строчки занимают Китай, США и Индия, а Россия еще в прошлом году обогнала Германию и в этом — Японию.Россия должна сохранить набранный темп, менять качество экономики, заключил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989956701.html
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990083340_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_017424aa738e97225fcf8241347f7da8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, германия, экономика
Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Германия, Экономика
Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин
Путин: за два года рост российской экономики составил около восьми процентов