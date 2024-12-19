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Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин

Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Российская экономика за два года выросла на восемь процентов, заявил Путин

За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:17:00+03:00

2024-12-19T12:17:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За два года российская экономика выросла примерно на восемь процентов, и ситуация остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."За два года у нас рост экономики составил около восьми процентов. <…> В Штатах — пять-шесть процентов, в Еврозоне — один процент. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — ноль процентов, и судя по всему, и на следующий год будет ноль", — сказал он.По словам главы государства, ситуация в российской экономике стабильна — в прошлом году рост составил 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, даже и четыре процента.Тем не менее, отметил Путин, есть и проблемы, прежде всего инфляция. "Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы. На следующий год, по разным оценкам, у нас должно быть 2-2,5 процента, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономический показатель", — добавил Путин.Он напомнил, что международные финансовые и экономические институты поставили Россию на первое место в Европе и на четвертое в мире по объему экономики по паритету покупательной способности. Первые строчки занимают Китай, США и Индия, а Россия еще в прошлом году обогнала Германию и в этом — Японию.Россия должна сохранить набранный темп, менять качество экономики, заключил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, германия, экономика