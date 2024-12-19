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Путин ждет от Хинштейна индивидуальной работы с жителями Курской области
Путин ждет от Хинштейна индивидуальной работы с жителями Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ждет от Хинштейна индивидуальной работы с жителями Курской области
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн будет индивидуально работать с жителями Курский области. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:06:00+03:00
2024-12-19T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн будет индивидуально работать с жителями Курский области. "Очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курской области - он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал, он длительное время работает в Государственной Думе с избирателями со своими, напрямую работает, умеет это делать - вот, надеюсь, что так и будет - индивидуальная работа с каждым будет налажена", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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политика, курская область, россия, владимир путин, александр хинштейн, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Курская область, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин ждет от Хинштейна индивидуальной работы с жителями Курской области
Путин ждет от нового главы Курской области индивидуальной работы с жителями