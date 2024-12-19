https://ria.ru/20241219/putin--1990088235.html

Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес

Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес - РИА Новости, 19.12.2024

Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес

Уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:25:00+03:00

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россия

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

сбер

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин."С нашего рынка ушли многие (иностранные - ред.) производители. Это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары. Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это - укрепление технологического суверенитета", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, сбер, экономика