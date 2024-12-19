В Хабаровском крае водитель сбил амурского тигра
В Хабаровском крае федеральной автодороге А-370 водитель сбил амурского тигра
Амурский тигр. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Неизвестный водитель на машине сбил краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае, сообщает госавтоинспекция региона.
"По предварительным данным, 18 декабря около 23.00 местного времени неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь по федеральной автодороге А-370 "Хабаровск-Владивосток" на новой объездной в районе 3 километра в сторону Владивостока допустил наезд на тигра и, в нарушение ПДД, скрылся с места происшествия. Тигр от полученных травм скончался", - сообщает ГИБДД региона.
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Сотрудники госавтоинспекции тушу животного передали специалистам. Отмечается, что с места ДТП изъяты части бампера. Обстоятельства, транспортное средство и виновник устанавливаются.
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"Недалеко от места происшествия замечен ещё один тигр, возможен его выход на проезжую часть. Двигайтесь со скоростью, позволяющей вовремя среагировать на появление животных на проезжей части", - предупредили в краевой госавтоинспекции.
Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает наказания за наезд на дикое животное, но это не значит, что водитель не понесет за это ответственности. Все представители фауны на территории России - собственность государства, поэтому владелец автомобиля, допустивший ранение или гибель зверя, должен возместить ущерб. Компенсацию назначают представители Минприроды. Если же в аварии пострадало домашнее животное, претензии может предъявить его владелец. Наезд на животное считается ДТП, поэтому водитель не имеет права покидать место происшествия. В противном случае ему грозит лишение прав на 1-1,5 года или административный арест на 15 суток.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесённого в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. Эти хищники обитают на территории четырёх российских субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей.