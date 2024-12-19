https://ria.ru/20241219/pridnestrove-1990153912.html

Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья

Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья - РИА Новости, 19.12.2024

Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья

Молдавия пытается использовать энергокризис против Приднестровья, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:30:00+03:00

2024-12-19T14:30:00+03:00

2024-12-19T14:31:00+03:00

молдавия

кишинев

украина

вадим красносельский

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

молдовагаз

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ТИРАСПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Молдавия пытается использовать энергокризис против Приднестровья, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания Совета безопасности. В ПМР 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Когда перед Приднестровьем и перед Молдовой появляется какой-то вызов, я всегда, честно говоря, надеюсь на то, что вызов объединит наши усилия. Не нас объединит, а наши усилия, для того чтобы побороть, преодолеть, решить проблемы людей, сделать лучше жизнь приднестровцев, жизнь граждан Молдовы. То, что происходит сегодня, – это не какая-то новая ситуация. Молдова пытается использовать энергокризис против Приднестровья", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что в Тирасполе выступили с предложением совместно Приднестровью и Молдавии обратиться к Украине, к Российской Федерации о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию. "Реакция молдавской стороны известна: мол, это недопустимо, это некорректно как-то, это политически непонятно. Не хотят. У них свои цели. И они ясны… Политический представитель Молдовы Олег Серебрян (вице-премьер Молдавии по реинтеграции ред.) предлагает нам два варианта в Приднестровье: умереть от голода либо от холода", - отметил Красносельский. Он также обратил внимание на то, что ни президент, ни премьер-министр Молдавии не делают Серебряну замечания, не останавливают его, не говорят о том, что неправильно так говорить и некорректно. "Нет, они, вероятно, поддерживают такую позицию по отношению к Приднестровью, предлагая нам умереть либо от голода, либо от холода… Другой политик обвиняет во всем Российскую Федерацию, говорит, что Россия держит Приднестровье в заложниках. Ну и так далее... Но я хочу заведомо расстроить молдавских политиков. Не будет такого. Не будет краха. Не будет той беды, которой они хотят для Приднестровья", - подытожил Красносельский. МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241217/pridnestrove-1989645777.html

https://ria.ru/20241213/gaz-1989065747.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

https://ria.ru/20241211/pmr-1988575653.html

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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз