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Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья - РИА Новости, 19.12.2024
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14:30 19.12.2024 (обновлено: 14:31 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pridnestrove-1990153912.html
Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья
Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья - РИА Новости, 19.12.2024
Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья
Молдавия пытается использовать энергокризис против Приднестровья, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:30:00+03:00
2024-12-19T14:31:00+03:00
молдавия
кишинев
украина
вадим красносельский
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Молдавия пытается использовать энергокризис против Приднестровья, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания Совета безопасности. В ПМР 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Когда перед Приднестровьем и перед Молдовой появляется какой-то вызов, я всегда, честно говоря, надеюсь на то, что вызов объединит наши усилия. Не нас объединит, а наши усилия, для того чтобы побороть, преодолеть, решить проблемы людей, сделать лучше жизнь приднестровцев, жизнь граждан Молдовы. То, что происходит сегодня, – это не какая-то новая ситуация. Молдова пытается использовать энергокризис против Приднестровья", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что в Тирасполе выступили с предложением совместно Приднестровью и Молдавии обратиться к Украине, к Российской Федерации о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию. "Реакция молдавской стороны известна: мол, это недопустимо, это некорректно как-то, это политически непонятно. Не хотят. У них свои цели. И они ясны… Политический представитель Молдовы Олег Серебрян (вице-премьер Молдавии по реинтеграции ред.) предлагает нам два варианта в Приднестровье: умереть от голода либо от холода", - отметил Красносельский. Он также обратил внимание на то, что ни президент, ни премьер-министр Молдавии не делают Серебряну замечания, не останавливают его, не говорят о том, что неправильно так говорить и некорректно. "Нет, они, вероятно, поддерживают такую позицию по отношению к Приднестровью, предлагая нам умереть либо от голода, либо от холода… Другой политик обвиняет во всем Российскую Федерацию, говорит, что Россия держит Приднестровье в заложниках. Ну и так далее... Но я хочу заведомо расстроить молдавских политиков. Не будет такого. Не будет краха. Не будет той беды, которой они хотят для Приднестровья", - подытожил Красносельский. МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241217/pridnestrove-1989645777.html
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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз
Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Молдовагаз
Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья

Глава ПМР Красносельский: Молдавия использует энергокризис против Приднестровья

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Молдавия пытается использовать энергокризис против Приднестровья, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания Совета безопасности.
В ПМР 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
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"Когда перед Приднестровьем и перед Молдовой появляется какой-то вызов, я всегда, честно говоря, надеюсь на то, что вызов объединит наши усилия. Не нас объединит, а наши усилия, для того чтобы побороть, преодолеть, решить проблемы людей, сделать лучше жизнь приднестровцев, жизнь граждан Молдовы. То, что происходит сегодня, – это не какая-то новая ситуация. Молдова пытается использовать энергокризис против Приднестровья", - сказал Красносельский.
Глава ПМР напомнил, что в Тирасполе выступили с предложением совместно Приднестровью и Молдавии обратиться к Украине, к Российской Федерации о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию.
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13 декабря, 14:30
"Реакция молдавской стороны известна: мол, это недопустимо, это некорректно как-то, это политически непонятно. Не хотят. У них свои цели. И они ясны… Политический представитель Молдовы Олег Серебрян (вице-премьер Молдавии по реинтеграции ред.) предлагает нам два варианта в Приднестровье: умереть от голода либо от холода", - отметил Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что ни президент, ни премьер-министр Молдавии не делают Серебряну замечания, не останавливают его, не говорят о том, что неправильно так говорить и некорректно. "Нет, они, вероятно, поддерживают такую позицию по отношению к Приднестровью, предлагая нам умереть либо от голода, либо от холода… Другой политик обвиняет во всем Российскую Федерацию, говорит, что Россия держит Приднестровье в заложниках. Ну и так далее... Но я хочу заведомо расстроить молдавских политиков. Не будет такого. Не будет краха. Не будет той беды, которой они хотят для Приднестровья", - подытожил Красносельский.
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12 декабря, 10:41
МИД Приднестровья ранее предложил Кишиневу совместно с Тирасполем обратиться к России и Украине с просьбой сохранить транзит природного газа в ПМР. В ведомстве также обвинили власти Молдавии в бездействии в вопросе сохранения транзита газа в непризнанную республику.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа
11 декабря, 12:20
 
МолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Молдовагаз
 
 
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