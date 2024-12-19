https://ria.ru/20241219/pravitelstvo-1990090592.html

Путин оценил работу российского правительства

Путин оценил работу российского правительства - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил работу российского правительства

Правительство РФ работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:30:00+03:00

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россия

политика

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Правительство РФ работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Правительство работает эффективно, вполне удовлетворительно. И очень много делает, когда думает о будущем, о будущем надо думать всегда", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, политика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024