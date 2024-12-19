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Путин оценил работу российского правительства - РИА Новости, 19.12.2024
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12:30 19.12.2024 (обновлено: 12:35 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pravitelstvo-1990090592.html
Путин оценил работу российского правительства
Путин оценил работу российского правительства - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил работу российского правительства
Правительство РФ работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:30:00+03:00
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россия
политика
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Правительство РФ работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Правительство работает эффективно, вполне удовлетворительно. И очень много делает, когда думает о будущем, о будущем надо думать всегда", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, политика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Политика, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил работу российского правительства

Путин назвал работу российского правительства эффективной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Правительство РФ работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Правительство работает эффективно, вполне удовлетворительно. И очень много делает, когда думает о будущем, о будущем надо думать всегда", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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