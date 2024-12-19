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В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов

В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2024

В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов

Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:13:00+03:00

2024-12-19T11:13:00+03:00

2024-12-19T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника в небе над Тамбовской областью. "Возгорание площадью 105 квадратных метров ликвидировано силами главного управления МЧС России по Тамбовской области. Жертв и разрушений нет", - сообщили в правительстве Тамбовской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)