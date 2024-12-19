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В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/pozhar-1990068067.html
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2024
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов
Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:13:00+03:00
2024-12-19T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника в небе над Тамбовской областью. "Возгорание площадью 105 квадратных метров ликвидировано силами главного управления МЧС России по Тамбовской области. Жертв и разрушений нет", - сообщили в правительстве Тамбовской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
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происшествия, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов

В Тамбовской области потушили пожар, возникший после атаки трех украинских БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника в небе над Тамбовской областью.
"Возгорание площадью 105 квадратных метров ликвидировано силами главного управления МЧС России по Тамбовской области. Жертв и разрушений нет", - сообщили в правительстве Тамбовской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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