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В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2024
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов
Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:13:00+03:00
2024-12-19T11:13:00+03:00
2024-12-19T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тамбовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Пожар площадью 105 квадратных метров, возникший после атаки украинских БПЛА, ликвидирован в Мичуринском округе Тамбовской области, сообщили в Telegram-канале правительства региона. По данным Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника в небе над Тамбовской областью. "Возгорание площадью 105 квадратных метров ликвидировано силами главного управления МЧС России по Тамбовской области. Жертв и разрушений нет", - сообщили в правительстве Тамбовской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки украинских дронов
В Тамбовской области потушили пожар, возникший после атаки трех украинских БПЛА