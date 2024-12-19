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Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали - РИА Новости, 19.12.2024
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07:29 19.12.2024 (обновлено: 07:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pozhar-1990040225.html
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали - РИА Новости, 19.12.2024
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:29:00+03:00
2024-12-19T07:30:00+03:00
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
новошахтинский завод нефтепродуктов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , новошахтинский завод нефтепродуктов
Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Новошахтинский завод нефтепродуктов
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали

Слюсарь: пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРостовская областьЮрий СлюсарьНовошахтинский завод нефтепродуктов
 
 
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