https://ria.ru/20241219/pozhar-1990040225.html

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали - РИА Новости, 19.12.2024

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:29:00+03:00

2024-12-19T07:29:00+03:00

2024-12-19T07:30:00+03:00

происшествия

ростовская область

юрий слюсарь

новошахтинский завод нефтепродуктов

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован, написал в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/pvo-1990039549.html

ростовская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, юрий слюсарь , новошахтинский завод нефтепродуктов