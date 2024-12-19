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На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.12.2024
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02:47 19.12.2024 (обновлено: 04:07 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pozhar-1990025170.html
На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар
На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.12.2024
На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:47:00+03:00
2024-12-19T04:07:00+03:00
происшествия
новошахтинск
юрий слюсарь
ростовская область
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", — написал он.По словам Слюсаря, аварийно-спасательные подразделения выехали на место возгорания. Информация о пострадавших уточняется.Ранее в ночь на четверг он рассказал об отражении атаки беспилотников. Так, в Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске.
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новошахтинск
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происшествия, новошахтинск, юрий слюсарь , ростовская область
Происшествия, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Ростовская область
На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Слюсарь: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки дрона начался пожар

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", — написал он.
По словам Слюсаря, аварийно-спасательные подразделения выехали на место возгорания. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в ночь на четверг он рассказал об отражении атаки беспилотников. Так, в Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске.
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ПроисшествияНовошахтинскЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
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