https://ria.ru/20241219/pozhar-1990025170.html

На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар

На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.12.2024

На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки БПЛА вспыхнул пожар

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:47:00+03:00

2024-12-19T02:47:00+03:00

2024-12-19T04:07:00+03:00

происшествия

новошахтинск

юрий слюсарь

ростовская область

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", — написал он.По словам Слюсаря, аварийно-спасательные подразделения выехали на место возгорания. Информация о пострадавших уточняется.Ранее в ночь на четверг он рассказал об отражении атаки беспилотников. Так, в Таганроге сбили шесть дронов, один — в Батайске.

https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989302183.html

новошахтинск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новошахтинск, юрий слюсарь , ростовская область