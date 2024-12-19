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На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ
На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ
Крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо, причиной, вероятно, стал поджог, сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:31:00+03:00
2024-12-19T02:31:00+03:00
2024-12-19T02:31:00+03:00
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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо, причиной, вероятно, стал поджог, сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники. "Крупный пожар вспыхнул на международном стадионе Алеппо в районе Аль-Хамдания в Алеппо. Считается, что он был устроен неизвестными. Сирийская гражданская оборона смогла его потушить", - заявили источники газеты. Международный стадион Алеппо считается крупнейшим в Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241216/vzryv-1989455802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, башар асад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Башар Асад
На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ
Al Watan: крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо
КАИР, 19 дек - РИА Новости.
Крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо, причиной, вероятно, стал поджог, сообщила газета Al Watan
со ссылкой на местные источники.
"Крупный пожар вспыхнул на международном стадионе Алеппо в районе Аль-Хамдания в Алеппо. Считается, что он был устроен неизвестными. Сирийская гражданская оборона смогла его потушить", - заявили источники газеты.
Международный стадион Алеппо считается крупнейшим в Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.