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На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ

На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2024

На стадионе в Алеппо вспыхнул крупный пожар, пишут СМИ

Крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо, причиной, вероятно, стал поджог, сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:31:00+03:00

2024-12-19T02:31:00+03:00

2024-12-19T02:31:00+03:00

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КАИР, 19 дек - РИА Новости. Крупный пожар произошел на стадионе в сирийском городе Алеппо, причиной, вероятно, стал поджог, сообщила газета Al Watan со ссылкой на местные источники. "Крупный пожар вспыхнул на международном стадионе Алеппо в районе Аль-Хамдания в Алеппо. Считается, что он был устроен неизвестными. Сирийская гражданская оборона смогла его потушить", - заявили источники газеты. Международный стадион Алеппо считается крупнейшим в Сирии. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241216/vzryv-1989455802.html

https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад