https://ria.ru/20241219/potentsial-1990112572.html

Путин оценил потенциал развития новых российских регионов

Путин оценил потенциал развития новых российских регионов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил потенциал развития новых российских регионов

Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:18:00+03:00

2024-12-19T13:25:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990105904_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_dc5de2da5e4d2434965eb7c8b7bd50aa.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024