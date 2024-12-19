https://ria.ru/20241219/potentsial-1990112572.html
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов
Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:18:00+03:00
2024-12-19T13:18:00+03:00
2024-12-19T13:25:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Экономика, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов
Путин: у новых регионов очень большой потенциал развития, в том числе налоговый