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Путин оценил потенциал развития новых российских регионов - РИА Новости, 19.12.2024
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13:18 19.12.2024 (обновлено: 13:25 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/potentsial-1990112572.html
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов
Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:18:00+03:00
2024-12-19T13:25:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Экономика, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин оценил потенциал развития новых российских регионов

Путин: у новых регионов очень большой потенциал развития, в том числе налоговый

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Новые регионы РФ имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается конкретных регионов, то я бы хотел обратиться к их жителям и сказать, да и ко всей России, чтобы люди тоже знали во всей стране, что эти регионы, они имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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