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Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно - РИА Новости, 19.12.2024
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно
Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:50:00+03:00
2024-12-19T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. "Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители получат также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю. "В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год 2025
Общество, Россия, Новый год 2025
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно
Соцфонд: россияне получат пособия на детей 25 декабря вместо начала января
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт
Социального фонда России.
"Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители получат также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - добавили в сообщении.