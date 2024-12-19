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Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно - РИА Новости, 19.12.2024
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11:50 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/posobiya-1990077157.html
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно - РИА Новости, 19.12.2024
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно
Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:50:00+03:00
2024-12-19T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. "Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители получат также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю. "В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - добавили в сообщении.
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общество, россия, новый год 2025
Общество, Россия, Новый год 2025
Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно

Соцфонд: россияне получат пособия на детей 25 декабря вместо начала января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЧеловек забирает деньги из банкомата
Человек забирает деньги из банкомата - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России.
"Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители получат также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - добавили в сообщении.
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