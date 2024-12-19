https://ria.ru/20241219/posobiya-1990077157.html

Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно

Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно - РИА Новости, 19.12.2024

Соцфонд рассказал, какие пособия и выплаты россияне получат досрочно

Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:50:00+03:00

2024-12-19T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россияне получат пособия на детей за декабрь досрочно - 25 декабря вместо начала января, свидетельствует сайт Социального фонда России. "Через неделю, 25 декабря, родители получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что родители получат также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю. "В связи с приближающимися новогодними праздниками Социальный фонд до конца декабря перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240710/ekspert-1958653265.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, новый год 2025