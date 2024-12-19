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Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/porazhenie-1990250102.html
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 12 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:36:00+03:00
2024-12-19T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 12 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести населённых пунктов Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20241219/svo-1990248488.html
https://ria.ru/20241219/vsu-1990114052.html
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области

Группировка "Север" разгромила 10 украинских бригад в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад в районах 12 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных
18:16
Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести населённых пунктов Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Техника, захваченная в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин оценил количество уничтоженной в Курской области техники ВСУ
13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМирныйВооруженные силы Украины
 
 
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