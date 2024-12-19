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Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 19.12.2024 (обновлено: 13:13 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/pomosch-1990102727.html
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:53:00+03:00
2024-12-19T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин."Кто хочет переехать - будем помогать переезжать в другие регионы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html
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курская область, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области

Путин: власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин.
"Кто хочет переехать - будем помогать переезжать в другие регионы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Общество
 
 
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