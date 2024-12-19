https://ria.ru/20241219/pomosch-1990102727.html

Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области

Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области

Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:53:00+03:00

2024-12-19T12:53:00+03:00

2024-12-19T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин."Кто хочет переехать - будем помогать переезжать в другие регионы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество