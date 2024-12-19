https://ria.ru/20241219/pomosch-1990102727.html
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:53:00+03:00
2024-12-19T12:53:00+03:00
2024-12-19T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские власти будут помогать людям, желающим переехать из Курской области в другие регионы, заявил президент России Владимир Путин."Кто хочет переехать - будем помогать переезжать в другие регионы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Путин пообещал помощь желающим переехать из Курской области
Путин: власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области