https://ria.ru/20241219/politico-1990082009.html

СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС

СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС - РИА Новости, 19.12.2024

СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС

В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:09:00+03:00

2024-12-19T12:09:00+03:00

2024-12-19T13:25:00+03:00

в мире

урсула фон дер ляйен

франция

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico."Есть предел всему, включая досягаемости Урсулы фон дер Ляйен. Раздражение растет среди высокопоставленных европейских дипломатов, которые должны обсудить односторонние действия главы Еврокомиссии между встречами лидеров блока в четверг", — говорится в публикации.Источники издания отметили, что некоторые лидеры европейских стран на встречах с председателем Европейского совета Антониу Коштой просили его "откалибровать" баланс сил между комиссией и странами ЕС.В статье отмечается, что две крупнейшие экономики ЕС — Франция и Германия — сейчас заняты своими внутренними проблемами, что позволяет фон дер Ляйен "протаскивать" нужные ей решения, в частности, соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.В начале декабря декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты фермеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал это решение.MERCOSUR — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение MERCOSUR был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. MERCOSUR объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html

https://ria.ru/20241210/politika-1988485699.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, франция, евросоюз, еврокомиссия