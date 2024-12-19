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СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС - РИА Новости, 19.12.2024
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12:09 19.12.2024 (обновлено: 13:25 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/politico-1990082009.html
СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС
СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС - РИА Новости, 19.12.2024
СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС
В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:09:00+03:00
2024-12-19T13:25:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
франция
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico."Есть предел всему, включая досягаемости Урсулы фон дер Ляйен. Раздражение растет среди высокопоставленных европейских дипломатов, которые должны обсудить односторонние действия главы Еврокомиссии между встречами лидеров блока в четверг", — говорится в публикации.Источники издания отметили, что некоторые лидеры европейских стран на встречах с председателем Европейского совета Антониу Коштой просили его "откалибровать" баланс сил между комиссией и странами ЕС.В статье отмечается, что две крупнейшие экономики ЕС — Франция и Германия — сейчас заняты своими внутренними проблемами, что позволяет фон дер Ляйен "протаскивать" нужные ей решения, в частности, соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.В начале декабря декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты фермеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал это решение.MERCOSUR — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение MERCOSUR был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. MERCOSUR объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, франция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС

Politico: единоличные решения фон дер Ляйен вызывают раздражение в странах ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico.
"Есть предел всему, включая досягаемости Урсулы фон дер Ляйен. Раздражение растет среди высокопоставленных европейских дипломатов, которые должны обсудить односторонние действия главы Еврокомиссии между встречами лидеров блока в четверг", — говорится в публикации.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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11:32
Источники издания отметили, что некоторые лидеры европейских стран на встречах с председателем Европейского совета Антониу Коштой просили его "откалибровать" баланс сил между комиссией и странами ЕС.

В статье отмечается, что две крупнейшие экономики ЕС — Франция и Германия — сейчас заняты своими внутренними проблемами, что позволяет фон дер Ляйен "протаскивать" нужные ей решения, в частности, соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.

В начале декабря декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты фермеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал это решение.

MERCOSUR — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение MERCOSUR был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. MERCOSUR объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Ей придется бороться": стало известно о новых проблемах у фон дер Ляйен
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В миреУрсула фон дер ЛяйенФранцияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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