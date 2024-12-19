СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС
Politico: единоличные решения фон дер Ляйен вызывают раздражение в странах ЕС
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В ЕС растет раздражение из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения, пишет Politico.
"Есть предел всему, включая досягаемости Урсулы фон дер Ляйен. Раздражение растет среди высокопоставленных европейских дипломатов, которые должны обсудить односторонние действия главы Еврокомиссии между встречами лидеров блока в четверг", — говорится в публикации.
Источники издания отметили, что некоторые лидеры европейских стран на встречах с председателем Европейского совета Антониу Коштой просили его "откалибровать" баланс сил между комиссией и странами ЕС.
В статье отмечается, что две крупнейшие экономики ЕС — Франция и Германия — сейчас заняты своими внутренними проблемами, что позволяет фон дер Ляйен "протаскивать" нужные ей решения, в частности, соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.
В начале декабря декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты фермеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал это решение.
MERCOSUR — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение MERCOSUR был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. MERCOSUR объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
В статье отмечается, что две крупнейшие экономики ЕС — Франция и Германия — сейчас заняты своими внутренними проблемами, что позволяет фон дер Ляйен "протаскивать" нужные ей решения, в частности, соглашение о свободной торговле с MERCOSUR.
В начале декабря декабря Евросоюз и страны MERCOSUR заключили торговое соглашение, несмотря на протесты фермеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал это решение.
MERCOSUR — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение MERCOSUR был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. MERCOSUR объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.