https://ria.ru/20241219/podrostki-1990241492.html

В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза

В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза - РИА Новости, 19.12.2024

В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза

Двоих подростков заключили под стражу за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, еще одна девушка помещена под домашний арест, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:53:00+03:00

2024-12-19T17:53:00+03:00

2024-12-19T17:54:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Двоих подростков заключили под стражу за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, еще одна девушка помещена под домашний арест, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее трое подростков были задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте. "Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке-домашний арест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240522/podzhog-1947562011.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)