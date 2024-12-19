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В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза - РИА Новости, 19.12.2024
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17:53 19.12.2024 (обновлено: 17:54 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/podrostki-1990241492.html
В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза
В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза - РИА Новости, 19.12.2024
В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза
Двоих подростков заключили под стражу за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, еще одна девушка помещена под домашний арест, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:53:00+03:00
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происшествия
ростов-на-дону
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Двоих подростков заключили под стражу за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, еще одна девушка помещена под домашний арест, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее трое подростков были задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте. "Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке-домашний арест", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону арестовали подростков за поджог электровоза

Двоих подростков арестовали за поджог электровоза в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Двоих подростков заключили под стражу за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, еще одна девушка помещена под домашний арест, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее трое подростков были задержаны за поджог электровоза в Ростове-на-Дону, возбуждено дело о теракте.
"Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке-домашний арест", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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