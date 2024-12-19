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Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
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Новости Подмосковья
 
19:42 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/podmoskove-1990262413.html
Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье
Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024
Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье
За год в Подмосковье ликвидировали более тысячи нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:42:00+03:00
2024-12-19T19:42:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За год в Подмосковье ликвидировали более тысячи нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. За отчетный период было выявлено 1005 нелегальных свалок. Среди данных свалок 90 оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год. В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, что привело к заметному улучшению экологической обстановки в Подмосковье. Также в регионе продолжается работа по уборке зон отдыха возле водных объектов. Была разработана единая система контроля за содержанием таких мест на базе мобильной диспетчерской платформы "Контроль за зонами отдыха у водоемов" (ГИС "МДП"). Контроль осуществляется в Центре управления регионом Московской области. За 2024 год проведено более 5000 мероприятий по уборке прибрежных защитных полос водных объектов. Это позволило снизить количество жалоб на расчистку водных объектов на 3% по сравнению с прошлым годом.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье

Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Московской области

CC0 / / Пакеты с мусором
Пакеты с мусором - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
CC0 / /
Пакеты с мусором. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За год в Подмосковье ликвидировали более тысячи нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
За отчетный период было выявлено 1005 нелегальных свалок. Среди данных свалок 90 оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год. В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, что привело к заметному улучшению экологической обстановки в Подмосковье.
Также в регионе продолжается работа по уборке зон отдыха возле водных объектов. Была разработана единая система контроля за содержанием таких мест на базе мобильной диспетчерской платформы "Контроль за зонами отдыха у водоемов" (ГИС "МДП"). Контроль осуществляется в Центре управления регионом Московской области.
За 2024 год проведено более 5000 мероприятий по уборке прибрежных защитных полос водных объектов. Это позволило снизить количество жалоб на расчистку водных объектов на 3% по сравнению с прошлым годом.
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