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Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье

Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2024

Более тысячи нелегальных свалок ликвидировали в Подмосковье

За год в Подмосковье ликвидировали более тысячи нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:42:00+03:00

2024-12-19T19:42:00+03:00

2024-12-19T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За год в Подмосковье ликвидировали более тысячи нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. За отчетный период было выявлено 1005 нелегальных свалок. Среди данных свалок 90 оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год. В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, что привело к заметному улучшению экологической обстановки в Подмосковье. Также в регионе продолжается работа по уборке зон отдыха возле водных объектов. Была разработана единая система контроля за содержанием таких мест на базе мобильной диспетчерской платформы "Контроль за зонами отдыха у водоемов" (ГИС "МДП"). Контроль осуществляется в Центре управления регионом Московской области. За 2024 год проведено более 5000 мероприятий по уборке прибрежных защитных полос водных объектов. Это позволило снизить количество жалоб на расчистку водных объектов на 3% по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20241219/teatr-1990261940.html

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