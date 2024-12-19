https://ria.ru/20241219/podmoskove-1990208284.html
Подмосковная программа преобразила более 2,5 тысячи подъездов в регионе
Подмосковная программа преобразила более 2,5 тысячи подъездов в регионе - РИА Новости, 19.12.2024
Подмосковная программа преобразила более 2,5 тысячи подъездов в регионе
Свыше 2,5 тысячи подъездов обновили в рамках реализации программы "Мой подъезд" в Подмосковье, которая направлена на улучшение качества жизни жителей региона,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:34:00+03:00
2024-12-19T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи подъездов обновили в рамках реализации программы "Мой подъезд" в Подмосковье, которая направлена на улучшение качества жизни жителей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Ежедневное сопровождение объектов и контроль качества выполняли специалисты ГБУ МО "УТНКР". Ремонт выполнен в более чем 108 тысячах подъездов с момента запуска программы в 2016 году — это 60% от их общего числа в Подмосковье. Преобразования уже почувствовали свыше 3,5 миллиона жителей региона. "В 2024 году в рамках программы обновлено свыше 2,5 тысячи подъездов. Во всем Подмосковье проделана огромная работа. Территория мест общественного пользования преображается — обновляются входные двери, пандусы, полы, ступени, меняются окна, поручни лестниц, почтовые ящики. Подъезды становятся не только уютнее и удобнее, но также современнее и оригинальнее", - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. В рамках программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах ведомством ежегодно проводится конкурс "Лучший подъезд Подмосковья". В этом году были подведены итоги за 2022 и 2023 годы. В 2022 году первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" занял подъезд в Реутове, "Лучшим тематическим подъездом" по тематике "Чем знаменит городской округ" опередили объект в Балашихе. Также в 2023 году первое место среди тематических подъездов досталось жителям Химок, которые выбрали тему "Наука и образование". Также за прошлый год в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" лидерство одержал подъезд из Балашихи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), балашиха, реутов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Реутов
Подмосковная программа преобразила более 2,5 тысячи подъездов в регионе
Велиховский: более 2,5 тысячи подъездов обновили в Подмосковье
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи подъездов обновили в рамках реализации программы "Мой подъезд" в Подмосковье, которая направлена на улучшение качества жизни жителей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ежедневное сопровождение объектов и контроль качества выполняли специалисты ГБУ МО "УТНКР".
Ремонт выполнен в более чем 108 тысячах подъездов с момента запуска программы в 2016 году — это 60% от их общего числа в Подмосковье. Преобразования уже почувствовали свыше 3,5 миллиона жителей региона.
"В 2024 году в рамках программы обновлено свыше 2,5 тысячи подъездов. Во всем Подмосковье проделана огромная работа. Территория мест общественного пользования преображается — обновляются входные двери, пандусы, полы, ступени, меняются окна, поручни лестниц, почтовые ящики. Подъезды становятся не только уютнее и удобнее, но также современнее и оригинальнее", - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В рамках программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах ведомством ежегодно проводится конкурс "Лучший подъезд Подмосковья". В этом году были подведены итоги за 2022 и 2023 годы. В 2022 году первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" занял подъезд в Реутове, "Лучшим тематическим подъездом" по тематике "Чем знаменит городской округ" опередили объект в Балашихе.
Также в 2023 году первое место среди тематических подъездов досталось жителям Химок, которые выбрали тему "Наука и образование". Также за прошлый год в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" лидерство одержал подъезд из Балашихи.