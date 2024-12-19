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Родители украинского пленного попросили оставить его в России - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:30 19.12.2024 (обновлено: 11:14 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html
Родители украинского пленного попросили оставить его в России
Родители украинского пленного попросили оставить его в России - РИА Новости, 19.12.2024
Родители украинского пленного попросили оставить его в России
Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, обменивать которого Киев отказался, подтвердили его личность и попросили представителей российских властей... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:30:00+03:00
2024-12-19T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
киев
татьяна москалькова
мария захарова
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ГЕНИЧЕСК, 19 дек — РИА Новости. Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, обменивать которого Киев отказался, подтвердили его личность и попросили представителей российских властей предоставить ему гражданство."Мой сын, Смаль Михаил Сергеевич, 2002 года рождения, находится в плену с первого дня (СВО. — Прим. ред.), с 24 февраля 2022 года. Он служил на Чонгаре. Единственное письмо его мы получили 10 июня 2023 года. Он был в Горловке. Почерк его, подпись его, все выражения, ну в общем все ясно, что это наш ребенок писал, да… И мы хотим, чтобы он вернулся домой к родителям, на свою родину (в Херсонскую область. — Прим. ред.). Так как его не обменивают. Ну мы и не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он будет там, то он сюда, к родителям, не придет и не попадет. Пусть он придет, вернется домой, к нам, в семью. И будет с нами. Получит паспорт, будет работать и будет жить дальше, как мы и жили все до этого", — заявила РИА Новости мать военнопленного Ольга Смаль.Вместе с его отцом Сергеем Смалем она проживают в селе Стокопани Херсонской области. Супруги давно получили российское гражданство.Просьбу о предоставлении российского гражданства сыну они высказали во время визита в их дом уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Георгиева и председателя комитета Херсонской областной думы по социальной политике депутата Игоря Телегина, которые приехали к ним для оказания психологической поддержки, передачи гуманитарной помощи и новогодних подарков.Москва включила украинского военнопленного Михаила Смаля в обменный список, состоящий из 630 человек. Перечень опубликовала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, его подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова, но киевская сторона отказалась принимать внесенных в список граждан Украины под предлогом того, что перечень якобы сфабрикован, а внесенные в него люди не существуют. Позже заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности семерых украинских военнопленных из списка.
https://ria.ru/20241218/vsu-1989935300.html
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
россия
херсонская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Родители украинского пленного, от которого отказался Киев, просят оставить его в России
Родители украинского пленного Михаила Смаля, от которого Киев отказался, просят дать ему гражданство России. "Пусть он придет, вернется домой, к нам, в семью. И будет с нами. Получит паспорт, будет работать, и будет жить дальше, как мы и жили все до этого", - заявила РИА Новости его мать Ольга Смаль.
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в мире, россия, херсонская область , киев, татьяна москалькова, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Киев, Татьяна Москалькова, Мария Захарова
Родители украинского пленного попросили оставить его в России

Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России

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ГЕНИЧЕСК, 19 дек — РИА Новости. Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, обменивать которого Киев отказался, подтвердили его личность и попросили представителей российских властей предоставить ему гражданство.
"Мой сын, Смаль Михаил Сергеевич, 2002 года рождения, находится в плену с первого дня (СВО. — Прим. ред.), с 24 февраля 2022 года. Он служил на Чонгаре. Единственное письмо его мы получили 10 июня 2023 года. Он был в Горловке. Почерк его, подпись его, все выражения, ну в общем все ясно, что это наш ребенок писал, да… И мы хотим, чтобы он вернулся домой к родителям, на свою родину (в Херсонскую область. — Прим. ред.). Так как его не обменивают. Ну мы и не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он будет там, то он сюда, к родителям, не придет и не попадет. Пусть он придет, вернется домой, к нам, в семью. И будет с нами. Получит паспорт, будет работать и будет жить дальше, как мы и жили все до этого", — заявила РИА Новости мать военнопленного Ольга Смаль.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 15:54
Вместе с его отцом Сергеем Смалем она проживают в селе Стокопани Херсонской области. Супруги давно получили российское гражданство.
Просьбу о предоставлении российского гражданства сыну они высказали во время визита в их дом уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Георгиева и председателя комитета Херсонской областной думы по социальной политике депутата Игоря Телегина, которые приехали к ним для оказания психологической поддержки, передачи гуманитарной помощи и новогодних подарков.
Москва включила украинского военнопленного Михаила Смаля в обменный список, состоящий из 630 человек. Перечень опубликовала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, его подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова, но киевская сторона отказалась принимать внесенных в список граждан Украины под предлогом того, что перечень якобы сфабрикован, а внесенные в него люди не существуют. Позже заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности семерых украинских военнопленных из списка.
Военнопленные ВСУ просят российское гражданство - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьКиевТатьяна МоскальковаМария Захарова
 
 
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