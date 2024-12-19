https://ria.ru/20241219/peskov-1990076778.html
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Титанический труд большого числа людей, организаторов стоит за организацией прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:48:00+03:00
2024-12-19T11:48:00+03:00
2024-12-19T12:02:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Титанический труд большого числа людей, организаторов стоит за организацией прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это титанический труд большого количества людей, и организаторов. И два наших телеканала, даже больше, много недель над этим проектом работают. Главное, чтобы всем было комфортно, потому что президент будет подводить итоги года, и все подчинено этой цели", - сказал Песков. Он заметил, что искусственный интеллект, который использовали для сбора и обработки обращений граждан, стал хорошим помощником в организации прямой линии. "Мы надеемся, что он будет совершенствоваться. Но еще раз повторяю, это помощник, все-таки работу делают люди, и итоги года подводит президент, а не искусственный интеллект" - добавил Песков. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента также отметил, что настроение перед началом прямой линии прекрасное. На вопрос о том, "с чего начнем", Песков ответил: "С прихода президента". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Подготовка рабочего места Путина к прямой линии
Последние приготовления рабочего места Путина к прямой линии. У главы государства средство для перевода, несколько блокнотов, ручки и карандаши.
2024-12-19T11:48
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россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков: за организацией прямой линии Путина стоит титанический труд людей